Écouen : restructuration terminée pour le collège Jean Bullant

Le collège Jean Bullant, à Écouen, accueillera de nouveau les élèves à partir de la rentrée 2021, après la finalisation des travaux de restructuration.

Le collège Jean Bullant, à Écouen, a été inauguré en mars 2021. Les travaux d’extension et de restructuration ont été achevés. Le nouvel établissement peut désormais accueillir 650 élèves, contre 420 auparavant.

Le projet comprenait la création d’une salle modulable, d’une salle dédiée aux élèves orientés Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) (élèves avec des troubles des fonctions cognitives ou mentales, des troubles spécifiques du langage et des apprentissages, etc.), d’un réfectoire et d’une salle de permanence. Le cabinet d’architecte Daudré-Vignier, le maître d’œuvre, a aussi aménagé un nouvel accès au parvis et a amélioré l’accessibilité à l’établissement. Les bâtiments d’enseignement et les logements de fonction ont par ailleurs été restaurés, en plus de l’installation du chauffage, de l’isolation thermique ainsi que d’un préau, d’un abri vélo et d’un parking.

Le Département du Val-d’Oise a déboursé 11 M€ dans la restructuration de ce collège Jean Bullant. Ce financement est issu du plan d’investissement de 120 M€, dédié à la réhabilitation et à la construction de collèges dans l’ensemble du territoire.