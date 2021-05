Economiser l’eau et fournir des installations fiables et performantes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Technique Supprimer France Supprimer Valider Valider

La réduction des risques de fuites d’eau et le développement de solutions pour des installations sanitaires fiables et durables, pensées pour des bâtiments performants sont au cœur de la philosophie Wavin.

L’eau est une ressource précieuse et le sera d’autant plus que la population continue d’augmenter. Dans les trente prochaines années, la demande en eau devrait croître de 20 à 30 %. Pourtant, aujourd’hui, 2,1 milliards de personnes dans le monde n’ont pas accès à l’eau potable, et l’on prévoit un accroissement de 40 % du déficit entre la demande et l’approvisionnement en eau d’ici à 2030. Autre problème : la qualité et la vétusté des réseaux d’eau sanitaire dans les villes et les bâtiments sont des sources importantes de fuites. En effet, on estime à 30 % l’eau potable gaspillée dans le monde à cause de ces fuites dans les réseaux. En plus d’éviter le gaspillage inutile, la bonne tenue des réseaux et les matériaux utilisés jouent un rôle important dans la santé publique en assurant l’acheminement d’une eau saine, réduisant ainsi les risques de contagion ou d’épidémie. La fiabilité et l’efficacité des réseaux de distribution d’eau potable sont aujourd’hui devenues un enjeu collectif prioritaire.

Wavin : des solutions fiables et durables

Chez Wavin, nous sommes convaincus de l’importance de fournir des solutions durables permettant un approvisionnement sûr et une distribution performante de l’eau.

Il est de notre responsabilité de concevoir des solutions pour des bâtiments fiables et performants et de développer des produits de qualité, sûrs et durables.

Les nombreux investissements que nous consacrons dans notre centre de Recherches et de Développement sont la traduction d’une vision d’entreprise tournée vers l’avenir. Ce centre d’innovation situé à Dedemsvaart, aux Pays-Bas, s’articule autour d’un laboratoire, d’un centre d’ingénierie et d’une usine pilote. Il nous permet d’être à la pointe de l’innovation et de nous fixer comme objectif le lancement sur le marché d’au moins un produit ou une technologie innovante tous les ans, et de générer 20 % de chiffre d’affaires avec des produits de moins de 5 ans.

Le raccord Tigris M5, récemment lancé sur le marché, est la parfaite illustration de la démarche Wavin. Concentré d’innovations et de technologies, le Tigris M5 permet de faciliter le travail des installateurs et d’assurer une grande fiabilité des raccordements pour minimiser les risques de fuites. Durable et parfaitement résistant à la pression, il bénéficie de la certification NF 545. Sa technologie exclusive ACOUSTIC LEAK ALERT émet un sifflement lors des tests de pré-réception à l’air en cas de raccord mal ou non serti. Cette innovation permet de laisser les installations hors d’eau jusqu’à la réception du chantier pour éviter les risques de fuites en cas de gel sur le chantier et d’empêcher le développement de légionelles. D’autres atouts font du Tigris M5 une véritable révolution : la tête hexagonale brevetée du raccord facilite l’emboîtement du tube et la technologie IN4SURE rend visible le tube à 360° pour s’assurer de son bon emplacement. Pour un flux d’eau amélioré et afin d’assurer des performances hydrauliques optimales, le raccord Tigris M5 est équipé du système OPTIFLOW qui offre une grande section de passage.

« Avec Tigris M5, la phase de test de pression n’est plus un souci lors de la livraison d’un bâtiment. Les essais pression à l’air offrent différents avantages. Ils évitent de répandre de l’eau dans le bâtiment à cause de raccords mal ou non sertis et diminuent le risque de prolifération de légionelles dû à la stagnation de l’eau dans les réseaux. Le test à l’air est rapide et propre dès 0,15 bar de pression, ce qui en fait une solution idéale pour vérifier les installations sanitaires », affirme Ruurd van Leeuwen, Chef produit hydrodistribution Europe.

Le choix de la fiabilité Wavin pour la tour bois Hypérion

La tour Hyperion s’inscrit dans le projet de rénovation urbaine de la ville de Bordeaux. Cette nouvelle construction est la plus haute tour en bois jamais construite en France. Dans ce bâtiment à faible empreinte carbone et construit en matériau biosourcé, le savoir-faire Wavin a été choisi pour la mise en place des réseaux d’hydrodistribution. Le défi : minimiser les facteurs de risques de dégâts des eaux sur les structures en bois. Au total, 5000 mètres de tubes multicouches Wavin et 840 raccords Tigris M5 ont été destinés aux réseaux d’eau chaude/froide sanitaire qui alimentent les 98 appartements de l’immeuble.

L’avantage du tube multicouche réside dans ses parois extrêmement lisses, qui évitent le dépôt de calcaire pour assurer un réseau durable aux performances constantes.

La composition du tube le rend insensible à la corrosion ou aux risques d’électrolyse. Associé aux avantages du raccord Tigris M5, son sertissage, sans apport de chaleur, assure une installation fiable et pérenne. Et les pré-tests à l’eau sont évités pour réduire tout dommage sur les structures bois de la tour Hypérion.

À propos de wavin

Créée en 1971, la filiale Wavin France est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de fournitures des systèmes de canalisations en matière plastique et de solutions destinées а l’assainissement des eaux usées, à la collecte et la gestion des eaux pluviales, et à l’adduction d’eau potable. Wavin est une filiale du Groupe ORBIA, liés par un objectif commun : faire progresser la vie dans le monde. Wavin est l’un des seuls acteurs du secteur présent à la fois sur les marchés du bâtiment et des travaux publics. Il couvre l’ensemble du cycle de l’eau pour une gestion plus équilibrée : de la collecte au rejet. www.wavin.com/fr-fr

