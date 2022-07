Economie circulaire : Suez, Valdelia et Les Canaux lancent un appel à candidatures pour leur Accélérateur du Bâtiment Circulaire et Durable

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Economie circulaire Supprimer France Supprimer Valdelia Supprimer Suez Supprimer Développement durable Supprimer Valider Valider

Les 12 entreprises retenues pourront expérimenter leurs solutions d'économie circulaire dans les conditions réelles d’un chantier et bénéficier d’un accompagnement sur-mesure et du soutien d’équipes d’experts pour les aider dans la consolidation de leur modèle économique et le développement opérationnel de leurs solutions.

Alors que la filière de Responsabilité élargie du producteur (REP) pour les déchets des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB) s'apprête à entrer en phase opérationnelle, l’association Les Canaux, l’éco-organisme Valdelia (en attente d'agrément pour la filière REP PMCB) et Suez, ont décidé de lancer un "Accélérateur du Bâtiment Circulaire et Durable".

Ses objectifs : inscrire le secteur du Bâtiment dans une dynamique de structuration des pratiques circulaires, durables, responsables, de l’amont à l’aval, accompagner la transition écologique des territoires en faisant converger filière bâtiment, ESS et économie circulaire, accompagner la structuration d’entreprises et le développement d’acteurs innovants autour des produits et matériaux issus de la construction et enfin favoriser la création d’emplois locaux et inclusifs dans l’économie circulaire.

L'Accélérateur à pour vocation d'accompagner pendant 16 mois (d'octobre 2022 à janvier 2024), 12 entreprises, retenues dans le cadre d'un appel à candidatures.

Celles-ci pourront expérimenter leurs solutions en conditions réelles via l’accès à des chantiers de déconstruction pilotes de Vinci Construction en Nouvelle-Aquitaine et bénéficier d’un accompagnement sur-mesure et du soutien d’équipes d’experts pour les aider dans la consolidation de leur modèle économique et le développement opérationnel de leurs solutions.

L’objectif est qu’au terme des 16 mois du projet, les structures soient en capacité de répondre efficacement à de futurs appels d’offres intégrant des solutions d’économie circulaire.

Le programme se déroulera dans les locaux du siège régional de Suez en Nouvelle- Aquitaine, à Villenave-d’Ornon. Les réunions et formations auront lieu principalement à Bordeaux dans les locaux de Suez et Vinci. Les visites de sites auront lieu en Nouvelle-

Aquitaine et dans différentes régions.

