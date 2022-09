Economie circulaire : le big data au secours de la planète

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Numérique Supprimer France Supprimer Economie circulaire Supprimer Décarbonation Supprimer Réemploi des matériaux Supprimer Déchets Supprimer Big data Supprimer Valider Valider

testez gratuitement lemoniteur.fr - édition Abonné

La plateforme numérique My Upcyclea centralise les données pour concevoir des bâtiments responsables, et vise, grâce à son système intelligent de gestion de la ressource, à industrialiser les processus d’économie circulaire.

Selon l'Ademe, le bâtiment, génère 70 % des volumes de déchets en France. C’est en réponse à ce constat alarmant qu’est née la plateforme My Upcyclea. Elle centralise, via un point d’entrée unique, l’accès en masse à des gisements de produits et de matériaux.

L’objectif : transformer les bâtiments en banques de matériaux réemployables et recyclables afin qu’ils n'atteignent jamais, ou du moins le plus tard possible, le statut de déchets.

Le premier module du moteur de recherche, couronné du Grand prix du concours d’innovation de l’Etat I-Nov 2022 dans la catégorie "accélérer la décarbonation", a été lancé en 2019 par Christine Guinebretière et Éric Allodi, respectivement présidente et directeur général d'Upcyclea.

Ce "pure player" de l'économie circulaire est né en 2016 de la fusion de l’institut environnemental Environmental protection encouragement agency (EPEA) France, agence-conseil en "Cradle to Cradle", et de la jeune pousse Upcyclea Circular Systems.

Identification du gisement neuf …

« Nos trois actions principales consistent à maximiser le réemploi, développer l’écoconception et améliorer la gestion des ressources de notre patrimoine », énumère Christine Guinebretière. Avant de poursuivre : « pour que le Big Data vienne au secours de la planète, nous nous sommes d’abord employés à collecter les données sur un moteur de recherche unique ».

Les fabricants sont invités à renseigner sur My Upcyclea leurs produits et matériaux neufs. Ils y centralisent les données sur leur composition, la part de recyclé et de biosourcé, la toxicité, celles issues des labels … et déposent également leurs Fiches de déclaration environnementales et sanitaires (FDES) et Profil environnemental produit (PEP) issues de la base Inies.

Sur le même sujet Comment les industriels empêchent la comparaison du poids carbone de leurs produits

Les cartes d’identité des différents produits ainsi renseignés sont classifiées selon leur performance environnementale grâce à cinq pictogrammes : circularité, énergie et carbone, gestion de l’eau, non-toxicité et aspects sociaux. « La cohérence des données est vérifiée par les experts d’Upcyclea avant publication, sur la base de preuves déposées par les industriels dans un espace privé, assure Éric Allodi, lead designer de la plateforme. Si l’information s’avère vérifiée par un tiers indépendant, les pictogrammes sont colorés. Ils sont grisés si les preuves sont auto-déclaratives ou inexistantes ». Si le produit est certifié Cradle to Cradle, son niveau de certification est affiché.

A l’issue du processus, chaque produit obtient un "passeport circulaire". La librairie enregistre à ce jour plus de 10 000 fiches référencées, accessibles gratuitement.

Les passeports circulaires sont les cartes d'identité des produits où sont renseignés leur performance : circularité, énergie et carbone, gestion de l’eau, non-toxicité et social. - © Upcyclea Close Lightbox

[...]