Economie circulaire : Hydro accélère le déploiement de son aluminium recyclé

Hydro entend augmenter la part d’aluminium de seconde fusion utilisé dans le secteur de la construction.

L'industriel Hydro veut faire de son aluminium recyclé un standard du marché. Pour ce faire, le groupe déploie son alliage bas carbone recyclé à l’ensemble de ses marques.

Depuis septembre 2020, Sapa a amorcé la commercialisation de solutions intégrant cet alliage sur deux de ses gammes. De leur côté, les marques Technal et Wicona poursuivent son déploiement sur respectivement sept et six de leurs gammes de produits de façades et de menuiseries.

Pour anticiper le développement du volume de ses activités, Hydro procède à de nouveaux investissements pour porter ainsi sa capacité de production de l’aluminium à 27 500 t à partir de 2022 pour son site de Clervaux (Luxembourg), le premier à produire des billettes en aluminium recyclé fin 2017.

Le projet prévoit notamment de créer une ligne de production dédiée au matériau, de prolonger les lignes de convoyage jusqu’à l’extérieur du site pour renforcer la sécurité et de couvrir les "chips d’aluminium" recyclées stockées à l’extérieur.

Le groupe s’est fixé comme objectif de porter sa capacité de production en Europe à 44 500 t dès 2021. Pour se donner les moyens de ses ambitions, les sites de Deeside au sud de Liverpool (Angleterre) et d’Azuqueca au nord de Madrid (Espagne) ont été re-organisés et ont bénéficié d’améliorations.

Actuellement, une centaine de projets intègrent les systèmes en aluminium Hydro Circal 75R.