Ecominéro nomme son DG et son directeur technique

Le futur éco-organisme, voulu par la filière minérale, nomme un cadre de chez Suez à sa direction générale.

Entré dans le groupe Suez en 2004, François Demeure di Latte y a occupé différents postes, en particulier dans le monde du déchet : contrôleur puis directeur financier du Pôle Recyclage de Sita France, puis à partir de 2017 DAF de la BU Recyclage et Flux spécialisés. Entre 2014 et 2018, il avait quitté le groupe Suez pour devenir directeur financier de l'éco-organisme Citeo, puis DG d'Adelphe, spécialisé dans le recyclage des emballages des vins et spiritueux. François Demeure di Latte deviendra, à partir de juillet 2022, DG d'Ecominéro, au côté du président Michel André.

Le futur éco-organisme a par ailleurs annoncé la nomination de Mathieu Hiblot au poste de directeur technique, innovation et relations institutionnelles. Passé par l'Unicem, l'Uned, le Synfad, le Sned-FFB, Mathieu Hiblot était jusqu'en avril 2022 secrétaire général de l'Union nationale des producteurs de granulats (UNPG).