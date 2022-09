Ecominéro complète son comité de direction

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Eco-organisme Supprimer Ecominero Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le futur éco-organisme annonce la nomination d’Adeline Guerlais, Chrystelle Menard, Stéphanie Rico et de Sophie Wolff.

En attendant l’officialisation par le gouvernement des agréments des éco-organismes pour la filière REP des produits et matériaux du bâtiment, Ecominéro finalise la composition de son comité de direction. L’éco-organisme dédié aux déchets inertes vient d’annoncer la nomination de quatre femmes : Adeline Guerlais au poste de directrice de la communication, Chrystelle Menard au poste de directrice des opérations, Stéphanie Rico au poste de directrice administrative et financière, et Sophie Wolff au poste de directrice clients.

Adeline Guerlais œuvrait depuis 2013 à l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) en 2013 en tant que responsable communication.

Chrystelle Menard a occupé notamment pendant deux ans la fonction de directrice d’agence spécialisée dans le traitement des déchets du BTP chez Paprec.

Stéphanie Rico était depuis 2018 chez Suez RV France en tant que contrôleur financier des activités de recyclage puis en devient responsable du contrôle financier.

Quant à Sophie Wolff, elle a évolué pendant 12 ans au sein de l’éco-organisme Citeo et sa filiale Adelphe.