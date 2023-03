Ecominero accueille neuf nouveaux actionnaires

Ecominéro s’agrandit. L’éco-organisme créé par et pour la filière minérale dans le cadre de la mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les produits et matériaux de construction (PMCB) annonce l’arrivée de neuf nouvelles entreprises dans son capital. Ces nouveaux actionnaires sont : Aubert-Granulats (Groupe Henry Frères), Carrières Chouvet, Entreprise Gagneraud Père et Fils, Girard et Fossez et Cie, Pigeon Entreprises, Rector Lesage, Samog (groupe Lhotellier) Société des carrières de Clère et des TP (Groupe Nivet) et STB Matériaux. Avec ces arrivées, Ecominéro passe de 25 à 34 actionnaires.