École Jean-Peyraud, à Pierre-Buffière (87)

Pour le projet de reconstruction de l'école primaire Jean-Peyraud, à Pierre-Buffière, maîtres d'œuvres et maître d'ouvrage ont choisi, pour un tiers des fenêtres, la haute technologie du vitrage intelligent SageGlass pour favoriser le bien-être des élèves et des enseignants.

Le village de Pierre-Buffière (87), sur les bords de la Briance, surplombe une vallée particulièrement agréable. L’école primaire Jean Peyraud, jusqu’alors “attachée” au collège devait être rénovée et repensée comme un véritable lieu de vie et d’épanouissement. La commune a fait le choix de déconstruire l’école pour offrir aux élèves et enseignants un bâtiment moderne, indépendant du collège, pour accueillir sous un toit unique deux classes de maternelle (petite et moyenne sections), trois classes de primaire (CE2, CM1, CM2) ainsi qu’une garderie périscolaire, une salle de motricité et une salle multimédia.



La problématique

Conçu par les architectes Marie Remillac et Laurent Billat, le bâtiment en u de 1 000 m2 est construit sur un terrain un peu particulier : à la fois exigu, mais dominant un talus avec un contrebas de 6 mètres sur le côté ouest, il a conduit à l’utilisation de pilotis. Les façades tournées vers l’extérieur et la toiture se parent d’une vêture en aluminium gris zinc et or. L’exposition du bâtiment, et le parti pris de laisser ses usagers profiter du paysage et de la lumière naturelle, ont guidé les concepteurs dans la recherche de solution. Il fallait cependant penser à l’isolation phonique et au contrôle solaire, en évitant la surchauffe sur la façade la plus exposée aux rayonnements.

Du fait de la configuration du terrain, avec un contrebas de 6 mètres, une partie du bâtiment est construite sur pilotis, ce qui rendait problématique l’installation de stores ou volets, et surtout leur maintenance. Le vitrage SageGlass permet de s’affranchir de ce problème. - © Philippe Pêcher

La solution proposée

Les architectes ont choisi le vitrage dynamique SageGlass pour les salles de classe, la salle multimédia et l’atelier partagé, plus exposés du fait de leur orientation à l’Ouest et au Sud-Ouest, soit environ un tiers des surfaces vitrées de l’établissement. « La valeur ajoutée du vitrage SageGlass réside dans sa régulation intelligente du rayonnement solaire. Cela permet de ne conserver que les qualités du verre en corrigeant ses inconvénients majeurs : l’éblouissement et la surchauffe, quels que soient l’orientation du bâtiment, le moment de la journée et la météo », expliquent-ils. Le vitrage peut passer de l’état « Clair » (g=0,38 et TL 60%) en cas de faible ensoleillement jusqu’à « Maximal » (g=0,04 et TL 1%) pour protéger de l’éblouissement causé par un soleil direct, avec deux états intermédiaires. La coloration du vitrage peut se faire via un régulateur automatique ou en mode manuel, pratique si l’enseignant réalise une projection en journée.





Selon l’heure de la journée, l’ensoleillement ou même l’activité de la classe, la teinte du vitrage est régulée automatiquement ou manuellement, selon quatre niveaux : Clair (à gauche), Léger, Fort, Maximal (à droite). - © Philippe Pêcher

La réalisation finale

Le responsable prescription SageGlass régional a travaillé avec les architectes pour la préparation et la validation du projet, qui a également été testé par les enseignants. un chef de projet a par la suite affiné la demande et accompagné l’entreprise de pose. Le contrôle solaire étant intégré dans la couche du double vitrage, il n'y a pas besoin de système d’occultation, ce qui simplifie le travail d’installation, mais supprime aussi, à l’usage, les opérations de maintenance et d’entretien qui auraient été engendrées par des volets ou des brise-soleil orientables.

Autre économie à prévoir : une réduction des factures énergétiques de l’école, en régulant les apports thermiques. En hiver, le vitrage laissera pénétrer la chaleur du soleil, diminuant les besoins en chauffage ; aux beaux jours, le recours à un système de rafraîchissement sera limité, voire inutile, la coloration des vitrages limitant la surchauffe. un investissement sûrement intéressant à terme.