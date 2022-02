Eco-organisme : le Groupe Samse choisit Eco-mobilier

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer éco-organisme Supprimer REP BTP Supprimer Reprise des chantiers Supprimer Groupe Samse Supprimer France Supprimer Valider Valider

Dans le cadre de la REP PMCB, le groupe de distribution grenoblois annonce son adhésion à Eco-Mobilier.

Le Groupe Samse vient d’annoncer d’avoir choisi Eco-Mobilier comme éco-organisme « pour déployer la REP PMCB et contribuer activement à l’enjeu national de valorisation des déchets du BTP. ». Dans un communiqué, Olivier Malfait, pdg du distributeur isérois, précise que l’éco-organisme est déjà partenaire depuis plusieurs années de son enseigne de bricolage l’Entrepôt du Bricolage. Et il déclare : « Fort de ses 10 années d’expérience, Eco-Mobilier est un acteur mature, doté de solutions de collecte sur site ou à proximité partout en France et d’une filière de recyclage importante. Ce partenariat nous permettra de faire de la REP une véritable opportunité pour renforcer notre politique de gestion raisonnée et de réduction des déchets, en offrant à nos clients des solutions adaptées à leurs besoins. »

700 000 tonnes de déchets de bois

Pour rappel, Eco-Mobilier a été créé en 2011 et qu’il est opérationnel depuis 2013. Initialement centré sur les meubles et les matelas, il a élargi son périmètre pour se positionner comme un éco-organisme dédié à l’ensemble de la maison (cuisine, meubles, literie, jardin, salle de bain… L’éco-organisme collecte environ 700 000 tonnes de déchets de bois, un chiffre qu’il entend porter à 2 millions de tonnes avec la filière REP bâtiment. 500 000 tonnes sont redirigées vers l’industrie des panneaux de process. En 2021, 6 000 adhérents lui ont versé une contribution d’environ 300 M€.