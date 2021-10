Eco-organisme du bâtiment : un comité de direction pour Valobat

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Valobat Supprimer REP BTP Supprimer France Supprimer Economie circulaire Supprimer éco-organisme Supprimer Industrie Supprimer Négoce Supprimer Valider Valider

Une équipe de consultants expérimentés avait structuré l’éco-organisme, ses processus et ses outils, pour être prêt, dans les délais fixés par le calendrier, au 1er janvier 2022. La future équipe de permanents va maintenant prendre le relais : aujourd’hui, cinq membres ont été recrutés pour composer son comité de direction aux côtés d’Hervé de Maistre.

En juillet dernier, Valobat annonçait ses ambitions, partagées par ses 26 membres fondateurs * : sortir du schéma « extraire, fabriquer, consommer et jeter », contribuer à faire de l’éco-conception et de l’économie circulaire une réalité dans le bâtiment, et ainsi participer à éviter les situations de dépôts sauvages.

*Aliaxis/Nicoll, BMI Monnier, Elydan (canalisations), Etex extérieur, Siniat, Fédération enveloppe métallique du bâtiment, Fayat Métal, Forbo, Gerfloor, Groupe Briand , Hansgrohe, Knauf et Knauf Insulation, Isover, Placo, SGDB (PointP et filiales spécialisées), Schneider, Legrand, Nexans, Prysmian, Rexel, Rockwool, SNFA et UFME (syndicats menuiseries), Soprema, Tarkett.

Composition du comité de direction Valobat, sous la présidence d’Hervé de Maistre



Caroline Colin-Six, directrice Administration et Finances

Forte de ses vingt années d’expériences dans différents groupes (Crown Holdings, Arcelormittal…) dont huit chez Citeo, spécialiste du tri et du recyclage des emballages ménagers et papiers, elle pilotera la stratégie financière et budgétaire de l’entreprise, la politique d'investissement et de développement. Elle supervisera également l'ensemble des fonctions comptabilité, gestion, trésorerie, fiscalité, services généraux et communication financière.



Caroline Laroque, directrice des Ressources Humaines

Parmi ses missions principales, définir et mettre en oeuvre la stratégie et les politiques RH de l’entreprise pour soutenir le développement et la performance de Valobat. Elle s’appuiera sur ses dix-sept ans d’expérience dans des Groupes tels que ISS, M6, ou Servair, dans un contexte international, de transformation et de professionnalisation de la fonction RH.



Jérôme d’Assigny, directeur des Affaires Publiques et Relations avec les Collectivités Locales

En charge de la gestion des relations institutionnelles de l’entreprise, il garantira une collaboration efficiente auprès des collectivités locales et des maîtres d’ouvrages des chantiers, afin de les sensibiliser aux enjeux de Valobat et faciliter la récupération, le tri, le recyclage et la valorisation des matériaux. Cet homme de terrain bénéficie d’une solide expérience dans le secteur, acquise notamment au sein de l’Ademe et des éco-organismes Ecofolio ou Eco-Emballages.



Sébastien Flichy, directeur des Opérations

Visant à créer les conditions nécessaires à l’atteinte des objectifs, il pilotera la stratégie aval des opérations ainsi que les projets de dispositifs de collecte, tri et valorisation. Il participera également à la transformation des dispositifs selon les évolutions technologiques et les enjeux stratégiques des filières. Des compétences que cet expert a pu éprouver au sein de différentes filiales de Véolia ou encore chez Air Liquide.



Florence Collot, directrice des Relations Adhérents

Bénéficiant de plus de dix ans d’expérience dans la gestion des déchets (Praxy, Federec, Fnade…), elle formera un binôme avec le Directeur des Opérations. Sa fonction contribuera à définir et mettre en oeuvre la stratégie de la relation aux metteurs au marché, en accord avec la politique générale de l’entreprise et ses objectifs de performance.

Pour clore la composition, trois autres nominations seront annoncées prochainement aux postes de Directeur des Systèmes d’Informations, Directeur Juridique et Directeur Marketing et Communication.