Eclisse lance une porte battante invisible et acoustique

Les portes d’intérieur traditionnelles ont généralement un indice d’affaiblissement acoustique de 20 dB. Avec Syntesis Battant Acoustique, première porte battante affleurante qui diminue les nuisances sonores jusqu’à 34 dB, Eclisse répond à la fois aux exigences esthétiques et acoustiques dans l’habitat. Sans habillage de contour, elle ne crée pas de décroché, laissant la cloison lisse. Seule la poignée matérialise l’ouverture.

La porte est proposée en deux versions acoustiques (certifiées par PV), 30 dB ou 34 dB, cette dernière étant notamment adaptée au télétravail puisque les voix sont en partie couvertes. Ce résultat est obtenu grâce à divers éléments diminuant le passage du son, comme une âme de porte plus dense et des joints isophoniques insérés dans la feuillure. À la fermeture de la porte, une plinthe souple arrondie, insérée en rainure basse, est actionnée par un déclencheur et calfeutre l’interstice. En bois et sans habillage, livrée pré-peinte, la porte, de largeur 630 à 930 mm, peut être choisie en différents coloris sur mesure.