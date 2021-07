Eckbolsheim : une centrale photovoltaïque sera installée sur le parking du Zénith de Strasbourg d’ici 2024

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Bas-Rhin Supprimer Panneau photovoltaïque Supprimer Valider Valider

Le parking du Zénith de Strasbourg sera recouvert de 17 000 m2 de panneaux photovoltaïques. Le projet sera livré en 2024.

Le conseil de l’Eurométropole de Strasbourg a donné son feu vert pour l’installation d’une centrale solaire à Eckbolsheim (Bas-Rhin), le 25 juin 2021. Le projet consiste en la pose et en l’exploitation de 17 000 m2 de panneaux photovoltaïques sur le parking de la salle de spectacle du Zénith de Strasbourg. Ils recouvriront 3 500 places de stationnement.

La centrale solaire produira 4 mégawatts d’électricité, ce qui équivaut à la consommation hors chauffage de 1 400 logements. Elle représente un investissement de 4,7 M€. Sa construction et son exploitation seront assurées par CVE Solar, une entreprise canadienne spécialisée dans la recherche, la conception et l’installation de solutions d’énergie solaire commerciales et résidentielles.

Le projet, qui devrait être livré en 2024, découle d’un appel à manifestation d’intérêt lancé par l’Eurométropole de Strasbourg. Cette initiative vise à donner un caractère multifonctionnel au site du Zénith Strasbourg Europe, en ajoutant la production d’électricité issue de l’énergie solaire.