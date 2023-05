eCitan, l'utilitaire électrique de Mercedes-Benz pour faciliter la vie des artisans en ville

Le constructeur automobile Mercedes-Benz présente eCitan, un petit utilitaire 100% électrique conçu pour faciliter les livraisons en milieu urbain. Avec sa taille compacte et son design fonctionnel, il facilite les livraisons en centre-ville, tout en offrant un espace de chargement généreux de 11 m³.

300 km

Côté performance, l'eCitan affiche une autonomie de 300 km en cycle mixte et dispose de trois options de batteries : 40 kWh, 60 kWh et 90 kWh. La recharge rapide permet de récupérer 80% de l'autonomie en moins d'une heure, réduisant ainsi les temps d'attente et facilitant les interventions sur chantier.

eCitan offre également une expérience de conduite confortable et sécurisée, grâce à une cabine ergonomique et spacieuse, dotée de nombreux rangements et d'un écran central tactile. Les systèmes d'aide à la conduite, tels que le freinage d'urgence assisté et l'assistant de maintien de voie, assurent une conduite sécurisée et sans stress. En option, la climatisation et le chauffage par pompe à chaleur limitent fortement la consommation électrique du véhicule.