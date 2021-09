Eaux-Bonnes : restructuration du domaine skiable de Gourette entre 2022 et 2025

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Restructuration Supprimer Valider Valider

À Eaux-Bonnes, des travaux de restructuration seront réalisés au sein du domaine skiable de Gourette. Ils doivent se dérouler entre 2022 et 2025.

Le Département des Pyrénées-Atlantiques souhaite restructurer le domaine skiable de Gourette à Eaux-Bonnes (Pyrénées-Atlantiques). Son projet doit permettre le renouvellement des remontées mécaniques, la modification des pistes, le renforcement de la neige artificielle et le développement d’activités estivales (balades à vélo tout-terrain, baignade, escalade…). La collectivité prévoit aussi de créer de nouveaux bâtiments techniques, de revégétaliser certaines pistes existantes et de reboiser les sentiers non utilisés.

Les travaux sont prévus entre 2022 et 2025. En vue de leur réalisation, une enquête publique a été lancée le 6 septembre dernier à Eaux-Bonnes. Cette procédure, qui sera clôturée le 7 octobre prochain, vise à recueillir les avis ainsi que les suggestions des habitants au sujet des détails du projet.