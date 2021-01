Eaubonne : reprise du chantier de reconstruction du gymnase Georges-Hébert

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Reprise des chantiers Supprimer Valider Valider

Les travaux du gymnase Georges-Hébert à Eaubonne ont repris après 20 mois d’arrêt.

À l’arrêt depuis le 22 février 2019 en raison de malfaçons, le chantier du gymnase Georges-Hébert à Eaubonne (Val-d’Oise) a repris le 30 novembre dernier. Un grand soulagement pour Marie-José Beaulande, la maire de la ville. « C’est l’un des gros dossiers auxquels on s’est employé à notre arrivée… Notre avocat a réussi à négocier avec les assurances un protocole de préfinancement des travaux de reprise », explique l’édile.

Une enveloppe de préfinancement de 669 032 € a été octroyée par 3 compagnies d’assurances pour relancer le projet. À noter que le chantier, d’un montant de 9,87 M€, bénéficie également d’un soutien financier de la Région Île-de-France à hauteur de 875 k€. Le Conseil départemental du Val-d’Oise a aussi offert une subvention de 680 k€.

Ce complexe sportif constituera le centre de préparation aux Jeux Olympiques de 2024. L’infrastructure devrait accueillir une salle multisports de 500 places en gradin et une salle polyvalente pour 300 personnes, mais également un dojo de 320 m2 et un parking de 59 places. « Il est tout à fait possible d’imaginer une livraison pour septembre 2022 », estime Marie-José Beaulande.