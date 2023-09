Duo d’experts pour le « 39 Colisée » à Paris 8e

Pour rénover et agrandir le patio d’un immeuble de prestige, le « 39 Colisée », à Paris, les promoteurs ont fait le choix d’une double expertise : celle de MAF Atlantique, entreprise guérandaise concepteur-fabricant de menuiseries acier et acier-feu, associée au savoir-faire de EFS, spécialiste en pilotage de logistiques et poses complexes. Retour sur une belle référence.