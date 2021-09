Dulux Valentine a désigné sa couleur de l’année, le Bleu horizon

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Peinture Supprimer Peinture intérieure Supprimer Akzonobel Supprimer France Supprimer Valider Valider

La marque de peinture d’AkzoNobel a désigné sa couleur de l’année 2022, le Bleu horizon, et en a profité pour faire un tour des tendances.

Ce seraient les confinements qui auraient inspiré la couleur de l’année 2022 de Dulux Valentine. Heleen van Gent, directrice de la création d’AkzoNobel, explique le choix de la marque de mettre en avant leur couleur Bleu horizon ainsi : “La couleur de l’année Dulux Valentine est une teinte claire, optimiste, qui ouvre l’espace et amène une véritable bouffée d’air frais.” Dans le cloisonnement des habitats, bleu horizon prône l’ouverture des espaces.

Dulux Valentine joue la carte de l’apaisement

Bleu horizon annoncerait donc une tendance à l'apaisement, au réconfort et un retour à la nature. La couleur est associée par la marque à ses couleurs Vieux rose, Terre d’argile ou encore Douceur de l’aube. Mais le point d’orgue reste la capacité de la couleur à ouvrir les espaces et à se marier avec des couleurs claires, parfois prononcées, et réconfortantes. La marque propose quatre palettes qui correspondent aux tendances et styles identifiés par le centre esthétique mondial d’AkzoNobel.