« Du recyclé sans coûts supplémentaires », Jean-Marc Deslandes, directeur commercial et marketing AMCC

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Négoce Supprimer Artisans Supprimer Menuiserie extérieure Supprimer PVC Supprimer AMCC Supprimer France Supprimer Valider Valider

AMCC (groupe AT Partners) a lancé le PVC recyclé sur sa gamme couleurs A70 Classique. Jean-Marc Deslandes, directeur commercial et marketing, nous explique ce choix.

Après les changements internes au groupe, la pandémie est venue bousculer les projets de l’entreprise AMCC. Où en est-elle actuellement ?

Nous avions très bien commencé l’année 2020. Le premier confinement est venu stopper brutalement cet élan. Cependant, dès la fin mai 2020, le travail de nos commerciaux a généré de bonnes rentrées de commandes qui nous permettent de clôturer l’année sur un bilan consolidé à deux chiffres. Et si l’activité 2021 se poursuit sur le rythme actuel, nous ferons au moins aussi bien, sinon mieux. Nous enregistrons une activité commerciale très soutenue et notre réseau Club AMCC a déjà ouvert trois nouveaux points de vente depuis le début de l’année 2021.



Vous venez d’annoncer l’arrivée du PVC recyclé sur vos gammes couleurs A70 Classique ?

Nous avons fait le choix d’accélérer avec ce produit à la sortie du premier confinement et nous l’avons lancé depuis août 2020, mais cela prend du temps car nous fabriquons sous norme NF, ce qui implique une triple homologation : celle de la matière, celle du système de fabrication et enfin celui du centre de fabrication. On ne peut donc pas faire n’importe quoi.

La matière recyclée est utilisée aussi bien dans les ouvrants que dans les dormants. - © AMCC Close Lightbox

Notre gammiste, Alphacan, injecte du PVC recyclé – sur la base de ses propres rebuts – dans les menuiseries lors du moulage (NDLR : pour les ouvrants et les dormants). La partie en matériau recyclé – 40 à 55% de l’ensemble – est située à l’intérieur du profil qui est “enrobée” par une peau de PVC classique. Le matériau recyclé ne se voit donc pas.D’abord, cela permet d’utiliser beaucoup moins de matière vierge tout en restant sensiblement équivalent en termes de coût de fabrication, grâce à un procédé semblable à celui du PVC classique et donc n’oblige pas à des investissements lourds en machines. Cette offre n’est d’ailleurs viable qu’à cette condition-là.En outre, tout cela s’inscrit dans une démarche écoresponsable d’AMCC sur un plan plus large : nos cales de transport sont en matières biodégradables, les cales de transport entre les fenêtres en matériau recyclé. Nous avons également mis en place un système de palettes métalliques consignées et récupérables. Enfin, nous organisons la collecte des anciennes menuiseries de nos clients, notamment en région parisienne, où c’est très intéressant.D’abord, nous voulions pouvoir l’offrir sur une gamme complète. La gamme A70 Classique est une gamme qui “s’autosuffit” et qui est notre référence en entrée de gamme. Cela permet de simplifier le process d’inclusion de cette partie recyclée dans le profilé, sans engendrer de coûts industriels importants. Mais nous avons dû aussi faire un choix par manque de matière première recyclée. Elle est encore insuffisante et il faut faire des choix.Cela rentre dans l’argumentaire, mais ce n’est pas encore un argument décisif. Ce qui compte dans la prise de décision finale du particulier, ce sont d’abord les performances phoniques et thermiques, ensuite,le prix qui reste un point important, et enfin la confiance dans le discours du commercial. Cela dit, aujourd’hui, nous avons une certaine catégorie de clients qui est peut-être plus sensible à cet argument.

Sur le même sujet AMCC met plus de PVC recyclé dans ses fenêtres