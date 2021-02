Du changement dans la gouvernance de Weldom

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer bricolage Supprimer Adeo Supprimer Leroy Merlin Supprimer Les stratégies Supprimer France Supprimer Valider Valider

L’enseigne de proximité du Groupe Adeo fait évoluer sa gouvernance et nomme Michaël Boivin au poste de Leader Evidence habitat, et Sylvain Vandenbussche au poste de Leader Animation réseaux.

Weldom veut devenir la première enseigne de proximité sur le marché du bricolage. Pour y parvenir, elle a décidé de faire évoluer sa gouvernance. Elle vient d’annoncer la création de trois « comités complémentaires » dont « le comité décisionnel chargé d’impulser la stratégie de l’entreprise et d’en piloter la concrétisation, le comité national de co-construction qui allie représentants de l’enseigne et de ses franchisés pour orchestrer en mode collaboratif des chantiers déployables facilement et rapidement » et enfin « le comité opérationnel de transformation qui coordonne le plan à trois ans. »

Un ancien Leroy Merlin

Michaël Boivin, leader evidence habitat chez Weldom

Par ailleurs, et « dans le cadre de cette nouvelle organisation », Weldom vient de nommer Michaël Boivin « au nouveau poste de leader evidence habitat qui recouvre les fonctions marketing, offre produits et services, commerce omnicanal. » Il intègre les comités décisionnel et opérationnel de transformation. Cet ancien de chez Leroy Merlin, où il a occupé directeur marchés menuiserie et confort puis de leader offre marchés techniques, a pour mission « d’organiser la rencontre entre les habitants et les solutions qui leur correspondent, de créer de lieux de rencontre d’exception et de piloter la performance des actions déployées en magasins et auprès des habitants. »

Un poste d'animation réseau

Sylvain Vandenbussche, leader animation réseaux chez Weldom

L’enseigne a aussi nommé Sylvain Vandenbussche au poste leader animation réseaux. Il intègre les comités décisionnel, national de co-construction et opérationnel de transformation. Cet ex-Yves Rocher et Marionnaud est chargé « d’accompagner les équipes d’animation réseaux, de piloter la montée en puissance des performances des magasins, d’assurer la mise en action des savoir-faire du Franchiseur ainsi que le respect du concept et des exigences de la marque. »

884 M€ de CA en 2020

Pour rappel, Weldom est entreprise du Groupe Adeo depuis 2004, spécialisée dans le bricolage, la décoration et le jardinage. Elle compte 353 magasins dont 213 sous enseigne et 140 indépendants partenaires. Elle a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires TTC de 884 M€.