Du bâtiment à la vigne : l’association entre deux experts

Le Groupe Aliénor, en constante écoute du terrain, s’enrichit d’une nouvelle compétence.

L’ingénierie vinicole : une valeur ajoutée pour le Groupe Aliénor

Née en 2018 de l’association entre des spécialistes de la conception de chais et des processus vinicole et d’une ingénierie tous corps d’état, Aliénor Ingénierie Vinicole (AIV) regroupe l’ensemble des ressources techniques pour répondre à des projets de construction et restructuration de chais.

L’écoute et le conseil sont les deux fortes valeurs qui constituent l’identité du Groupe, et qui prennent tout leur sens à travers la filiale vinicole.

L’ingénierie vinicole se place en amont de tout autre intervenant. Son objectif est simple : comprendre les enjeux du client et les traduire en cahier des charges fonctionnel qui servira de base pour les études.

L’ADN d’Aliénor Ingénierie Vinicole

Maxime Pannunzio, le Directeur Général d’AIV( l’un des créateurs de la société,) ne manque pas d’inspiration, d’envie et surtout d’audace… Avec son équipe, ils ont construit l’identité d’AIV qui repose sur quelques grands principes mis en œuvre :

Un accompagnement qui démarre dès les premières réflexions.

Une grande souplesse et une forte adaptabilité.

Des solutions innovantes et pragmatiques.

Une force de frappe avec l’ensemble des compétences en interne.

La proximité avec le maillage géographique du Groupe Aliénor (cinq agences présentes sur le territoire).

Une ingénierie en avance sur son temps dans un milieu traditionnel (impact environnemental, solution viables…).

Fort de son expérience et de son parcours, Maxime Pannunzio explique : « Il n’y a pas une réponse, quelque soit l’idée ou le projet, mais plutôt une solution qui se développe et qui évolue tout au long de notre accompagnement, et qui devient un projet réussi. »

Le désir d’innover dans un milieu encore empreint de contraintes et l’addition entre paramètres parfois contradictoires ne sont pas incompatible pour AIV, bien au contraire : les contraires se complètent.

Allier la productivité, l’innovation et l’esthétique sont devenus les maitres mots des ambitions d’AIV.

