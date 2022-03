DSC travaille sur l'optimisation de sa logistique

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer Saint-Gobain Supprimer Saint-Gobain Distribution Bâtiment France Supprimer Cedeo Supprimer Plateforme logistique Supprimer France Supprimer Valider Valider

La Division Sanitaire Chauffage (DSC) de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France veut accélérer sur le e-commerce et offrir une disponibilité en J+1 des produits sur le marché du génie climatique. Pour y parvenir, elle repense son dispositif logistique.

La Division Sanitaire Chauffage (DSC) de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (Cedeo, Clim+, CDL elec, Dispart) poursuit son développement. Elle veut accélérer sur le e-commerce et offrir une disponibilité en J+1 des produits sur le marché du génie climatique (chaudière, PAC, climatisation). Pour y parvenir, la filiale va « optimiser son dispositif logistique » selon l’expression de son directeur général, Olivier Mercadal.

Accélérer sur le e-commerce



Ainsi en septembre 2022, DSC inaugurera un Stock Agence Client (Stac) à Margny-lès-Compiègne dans l’Oise. Cette nouvelle plateforme logistique, gérée par Géodis, fusionnera sur une surface de 48 000 m² les activités des Stac Nord d’Hénin-Beaumont et celui d’Ile-de-France de Brie-Comte-Robert, et servira les Régions Nord et Île-de-France. Semi-automatisé, il assurera l’activité e-commerce pour l’ensemble de la France pour les commandes de petits produits par messagerie. «Notre volonté est d’accélérer sur l’e-commerce, explique Olivier Mercadal. L’automatisation nous permettra de retarder le cut-off pour les commandes e-commerce. Les clients pourront ainsi commander jusqu’à 21h contre 19h aujourd’hui et être livrer le lendemain. » En 2023, ce nouveau Stac récupérera aussi l’activité Dispart (réseau de pièces détachées) de Verneuil.

J+1 sur le génie climatique

Par ailleurs, courant 2023, DSC mettra en service une base arrière logistique approvisionnant quotidiennement tous ses STACs en France. Cette base, sur un site à forte capacité (48 000 m²), située à Bresles (60), permettra aux enseignes de DSC d’assurer une promesse à J+1 sur les chaudières, pompes à chaleur et autres climatisation. A noter que les deux nouvelles plateformes seront certifiées BREEAM Excellent label BiodiverCity.