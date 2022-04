DSC booste sa boite à outils dédiée aux artisans

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Cedeo Supprimer DSC Supprimer France Supprimer Valider Valider

La division sanitaire et chauffage de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France poursuit l’enrichissement de Cedeo Boost. Tour d’horizon.

La Division Sanitaire Chauffage (DSC) de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (Cédéo, Clim+, CDL elec, Dispart) poursuit son développement. Et notamment au niveau des prestations proposées aux artisans. « Notre objectif est de rendre les pros encore plus performants, explique Olivier Mercadal, son directeur général. Nous avons donc enrichi nos services avec de nouvelles briques. » Première de ses plateformes à bénéficier de cet élargissement est le programme Cédéo Boost, inspiré de Génération Artisans (Point.P) et qui propose déjà le configurateur Solu+ (qui vient d’intégrer deux nouveaux parcours : ventilation et pompe à chaleur hybride), le logiciel de devis Tolteck, le site d’intermédiation La Maison Saint-Gobain…

Sur le même sujet Cédéo Boost, l’accélérateur de performance pour les artisans

Apporter des affaires

Ainsi le distributeur y intègre plusieurs nouvelles fonctionnalités. La première : Les Bons Artisans. Cette plateforme d’intermédiation dont DSC a pris récemment une participation minoritaire, permet au membre de Cédéo Boost de proposer à des particuliers des interventions de dépannage en plomberie, chauffage, climatisation, électricité, serrurerie et vitrerie. Ce service permet d’apporter des petits chantiers aux professionnels et vient ainsi compléter l’offre Les Pros Cédéo -service qui permet aux artisans de renforcer sa visibilité sur le site cedeo.fr auprès des particuliers à la recherche de professionnels qualifiés et agréés- et La Maison Saint-Gobain -un site de mise en relation entre des professionnels et des particuliers ayant un projet de rénovation qualifié et important (plus de 10 000€).

En formation toute

La seconde est La Place de la Qualif. Cette plateforme digitale permet au pro de bénéficier d'un large choix de formations qualifiantes (QualiPAC, QualiBois, QualiSol, QualiPV, attestation d'aptitude...) dispensées par des organismes reconnus. « L’objectif de « Place de la Qualif’ » est de mettre en relation les artisans avec des organismes proposant ces formations et de les accompagner dans leurs démarches administratives, explique Olivier Mercadal. Nous proposons aujourd’hui l’offre de formation de six organismes partenaires sur 80 centres de formations. Elle sera complété dans les mois à venir. »

Sur le même sujet DSC travaille sur l'optimisation de sa logistique

Répondre aux exigences FGAZ

Autre nouveauté, la « Plateforme de mise en service ». Elle permet de planifier les mises en service des pompes à chaleur vendues aux professionnels non titulaires d’Attestation de capacité tout en respectant les exigences de la règlementation FGAZ. D’après le distributeur, « des opérateurs possédants l’attestation de capacité sont référencés sur cette plateforme. Ils sont proposés automatiquement à l’ensemble des points de ventes DSC pour réaliser les mises en service des pompes à chaleur vendues. L’opérateur est sélectionné en fonction de différents critères (date souhaitée d’installations, type de matériel, lieu etc…). Cette plateforme permet également d’éditer automatiquement le CERFA 15498, de l’envoyer, de le signer électroniquement et de l’archiver. Elle permet ainsi au professionnel acquéreur de disposer d’un service de qualité (mise en service dans le respect de la règlementation FGAZ), sur toute la France et à un prix compétitif. Pour l’opérateur, elle lui offre la possibilité de développer son activité (proposition possible de contrat d’entretien) et de gagner en visibilité. »