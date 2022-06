Drôle de pouponnière dans le Calvados

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Réalisations Supprimer Calvados Supprimer Valider Valider

Le Département du Calvados a installé à Fleury-sur-Orne les nouveaux locaux de son foyer pouponnière dans les 2200 m² d'un étrange bâtiment constitué d’igloos organisés en forme de fleur.

C'est une forme qu'on qualifiera pour le moins d'atypique : une fleur où chaque pétale ressemble à un petit igloo à la coque en bois recouverte d’une carapace de zinc.

Mais c'est celle qu'ont choisi avec son architecte, Paul Le Quernec, les professionnels de l’enfance du Calvados qui installeront sur 2000 m² à Fleury-sur-Orne le foyer pouponnière du département.

Passerelle/pont levis



Une longue passerelle, sous laquelle le sol a été creusé pour accentuer l’effet « pont-levis », fait le lien entre les bâtiments verts réservés aux adultes (services administratifs et médicaux) et le « château fort » des enfants. « Cette passerelle matérialise une frontière protectrice, explique l’architecte Paul Le Quernec avec d’un côté, un bâtiment adulte sobre et de l’autre un univers merveilleux. »

Miracle

Les maisonnettes, qui comprennent chacune cuisine, chambres, séjour, terrasse et jardin, rayonnent autour de l’espace d’activités communes, comme un micro-village autour d’une place, où la lumière pénètre grâce à l’alignement des percées. « Un tel bâtiment à moins de 2 300 euros le mètre carré, dans le contexte de crise actuelle est un miracle », conclut l’architecte.

Le montant de l’opération globale est de 8,5 M€ HT dont 5,5 M€ HT de travaux, financés par le Département et l’Etat (3M€).