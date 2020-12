Drancy : Segro développe un site urbain sur mesure pour Alliance Healthcare

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-Saint-Denis Supprimer Plateforme logistique Supprimer Valider Valider

Segro construira une plateforme de logistique urbaine de 14 000 m² pour le compte d’Alliance Healthcare à Drancy.

Segro est la première foncière européenne spécialisée dans l’immobilier industriel et la logistique. Elle a acquis et déconstruit un ancien bâtiment sur une friche industrielle de 2,5 ha à Drancy (Seine-St-Denis). À l’automne 2021, l’entreprise fournira une plateforme de logistique urbaine de 14 000 m², dont 1 135 m² de bureaux, au groupe pharmaceutique Alliance Healthcare. Cette construction sur mesure répondra aux différents besoins en matière de distribution urbaine du réseau du groupe Walgreens Boots Alliance. La totalité du site profitera d’une température contrôlée pour accueillir les médicaments et les autres produits pharmaceutiques.

Cette future plateforme s’inscrira dans une dynamique d’économie circulaire grâce au programme de développement durable « Vision 2025 » de Segro. Confié au groupe Salini, le chantier réutilisera et valorisera jusqu’à 90 % des matériaux restants de l’ancien site. Il est à noter que les travaux ont démarré en août 2020 et que Segro compte obtenir la certification Breeam « Very Good » pour cette nouvelle plateforme.