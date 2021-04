Draguignan : les travaux de l’avenue de Montferrat ont commencé

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Var Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

L’avenue de Montferrat, à Draguignan, fait l’objet de travaux de sécurisation routière.

Les travaux d’élargissement des trottoirs et de rétrécissement des voies sont lancés avenue de Montferrat, à Draguignan (Var). Ils vont durer deux semaines. À terme, les trottoirs auront une largeur de 1 m 50, permettant d’assurer la sécurité des piétons. Considéré comme dangereux pour les usagers, ce tronçon « a souvent été abordé lors des conseils de quartier et a donné lieu à de vives discussions. Il revenait au programme de sécurisation des voies dangereuses chaque année, mais on ne pouvait pas encore lancer les travaux », a expliqué Richard Devilette, en charge du projet.

Durant les travaux, la voie sera praticable en circulation alternée et régulée par des feux tricolores. Le coût de la sécurisation de l’avenue de Montferrat s’élève à 277 k€. Ce montant couvre la destruction de l’ancien trottoir et la construction du nouveau, sans oublier le rétrécissement de la route.