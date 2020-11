Douze jurés pour une Equerre d’argent

dossier Tout savoir sur l'Equerre d'argent 2020

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Profession Supprimer Equerre d'argent 2020 Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le jury 2020 des prix d’architecture du Moniteur/AMC dressera son palmarès le 23 novembre prochain. En attendant, découvrez sa composition…

Sept architectes, un paysagiste, un artiste, un maître d’ouvrage et deux rédacteurs en chef. Tels sont les profils des douze membres du jury (voir ci-dessous) chargés de dresser le palmarès 2020 des prix d’architecture du Moniteur/AMC, dont le plus attendu est certainement celui de l’Equerre d’argent. Les noms des lauréats seront annoncés le 23 novembre prochain, lors d’une cérémonie à suivre à partir de 19h exclusivement sur le web. Inscrivez-vous (gratuitement) sur cette page.

Cinq catégories

Les jurés auront préalablement auditionné - par visioconférence - les architectes et les paysagistes des 25 opérations nommées cette année. Celles-ci ont été sélectionnées parmi quelque 250 dossiers de candidature par les journalistes «architecture» du «Moniteur» et «AMC».

Ces réalisations sont réparties dans cinq catégories : «habitat», «lieux d’activités», «culture, jeunesse et sport», «espaces publics et paysagers» et «première œuvre». Toutes ont été livrées sur le territoire français dans l’année écoulée ou, pour la catégorie «espaces publics et paysagers», entre 2018 et 2020.

Les prix qui seront attribués lundi prochain récompenseront, à part égale, l’architecte ou le paysagiste, ainsi que le maître d’ouvrage qui lui a accordé sa confiance.