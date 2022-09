Douche à l’italienne : Weber lance un système complet d’étanchéité acoustique

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Etanchéité Supprimer France Supprimer Isolation acoustique Supprimer Weber Supprimer Valider Valider

En réponse aux exigences de l’arrêté « douche zéro ressaut » imposant une douche accessible dans les logements neufs, Weber a développé une solution complète, qui associe performances acoustiques et étanchéité.

La réalisation d’une douche à l’italienne sans ressaut dans le collectif impose la mise en œuvre d’une sous-couche acoustique associée à une étanchéité. Jusqu’à présent, les procédés d’étanchéité ne pouvaient être appliqués sur chapes flottantes, et le siphon de sol se révélait souvent un point faible acoustique favorisant la propagation du bruit solidien d'un logement à un autre.

Weber a donc imaginé un système complet répondant à ces contraintes, webersys hydro silence. Adapté aux salles de bains pour personnes à mobilité réduite, il répond à la fois aux exigences d’étanchéité et d’acoustique. Cette solution intègre quatre éléments : une sous-couche d’isolation phonique sous chape (type weberfloor 4955) ou sous carrelage (webersys acoustic), une chape à performance améliorée pour réaliser une forme de pente (sur weber chape express par exemple), un système d’étanchéité liquide sous AT (webersys hydro stop ou webertec superflex D2) et un siphon acoustique compatible.