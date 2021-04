Doppelmayr France construira le premier téléphérique francilien

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Téléphérique Supprimer Val-de-Marne Supprimer Infrastructures Supprimer Transports Supprimer Transports doux Supprimer Egis Supprimer Spie batignolles Supprimer Valider Valider

testez gratuitement lemoniteur.fr - édition Abonné

Le groupement emmené par Doppelmayr France SAS remporte le marché global de performance lancé par Ile-de-France Mobilités pour la création de Câble A, une ligne de transport par câble, qui reliera Créteil à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne.

A la suite d’un dialogue compétitif de plusieurs mois mettant en lice trois candidats, Île-de-France Mobilités a retenu l’offre du groupement Doppelmayr France SAS (mandataire) / Egis Rail / Spie Batignolles GC /Atelier Schall / France Travaux pour la conception, la réalisation et la maintenance, pendant les premières années de mise en service, du futur Câble A, le téléphérique urbain qui reliera Créteil à Villeneuve-Saint-Georges via Limeil-Brévannes et Valenton, dans le Val-de-Marne. Ce choix validé en commission d’appel d’offres, doit être présenté au conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités le 14 avril 2021.

Différents critères de sélection

« Les candidats ont été évalués in fine sur leur solution globale, leur performance acoustique, leur performance environnementale et leur efficacité énergétique », indique l’autorité organisatrice des transports, avant de préciser que le titulaire retenu devra répondre à des objectifs de performance chiffrés (capacité par heure, disponibilité du système, temps de parcours, etc).

Au sein du groupement, Doppelmayr France SAS (mandataire) assure la conception et la réalisation du système de transport télécabine ainsi que la maintenance globale, Egis Rail l’ingénierie globale du système, Atelier Schall, la maîtrise d’œuvre et France Travaux l’insertion urbaine et paysagère. Spie Batignolles GC réalisera les travaux de génie civil et les fondations de la trentaine de pylônes prévus.

[...]