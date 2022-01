Donnemarie-Dontilly : le collège du Montois en rénovation

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-et-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le collège du Montois, à Donnemarie-Dontilly (Seine-et-Marne), fait l’objet d’une importante rénovation. Les travaux s’étendront sur 26 mois.

Face à la hausse du nombre d’élèves au collège du Montois à Donnemarie-Dontilly, le Département de Seine-et-Marne a décidé de reconstruire la demi-pension et d’agrandir cette infrastructure scolaire. La première pierre de cette rénovation a été posée le 14 décembre 2021. Toutefois, les travaux ont déjà débuté en novembre dernier.

Dans le cadre d’un chantier d’une durée de 26 mois environ, cet établissement construit dans les années 1990 subira diverses opérations. La reconstruction de la cuisine et de la salle de restauration figure parmi les grands chantiers du site. Le Département prévoit également de créer quatre salles de cours supplémentaires et d’agrandir le pôle de direction et la salle de musique. Le centre de documentation et d’information sera aussi concerné par les travaux. À terme, il devra gagner en surface. Ces opérations sont chiffrées à 13 M€ et seront entièrement financées par le Département.

Rappelons que l’équipe qui assure la conduite opérationnelle de ces travaux était déjà désignée en 2019. Quant au permis de construire, il a été accordé en mars 2020.