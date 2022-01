DomPro tiendra son salon en mars prochain

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce quincaillerie outillage Supprimer France Supprimer Mayenne Supprimer Salon Supprimer Valider Valider

C’est à Laval que le réseau spécialisé dans la quincaillerie et les EPI organisera les 2 et 3 mars 2022 son Forum des Pros.

Voilà deux ans que DomPro n’avait plus tenu son salon fournisseur. Les raisons sont connues : Covid-19 en 2020 et le rachat de la centrale par le groupe Mirwault en 2021.Pour cette nouvelle année, le réseau spécialisé dans la quincaillerie et les EPI a décidé de relancer son Forum des Pros. Il se tiendra du 2 et 3 mars prochain à L'espace Mayenne à Laval (53), la ville où siège son propriétaire. D’après un communiqué, publié par Vincent Vuillaumié, directeur général de Formusson, filiale du pôle quincaillerie du groupe Mirwault, « plus de 120 ont fait part de leur enthousiasme à venir à la rencontre des adhérents et du nouveau DomPro. »

La part belle au digital

En ligne avec sa stratégie de déploiement de l’omnicanalité, le salon fera également la part belle au digital. « Au delà de la présence de nombreux écrans sur le site qui permettra de diffuser de l’information fournisseurs et réseau auprès des adhérents, une application interactive des évènements du salon et les nouvelles bornes interactives animeront le stand DomPro à travers le nouveau site e-commerce dompro.fr et ses nouvelles fonctionnalités qui projettent les points de ventes adhérents dans l’omnicanalité et une plus grande visibilité des partenariats fournisseurs ».