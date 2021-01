DomPro est définitivement cédé au Groupe Mirwault

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce quincaillerie outillage Supprimer Adeo Supprimer France Supprimer Valider Valider

Adeo a finalisé au début du mois de janvier 2020 la vente de 100 % du capital de sa filiale au distributeur mayennais Mirwault.

C’est Fait. DomPro a rejoint le Groupe Mirwault. Annoncé le 21 novembre 2020 dans nos colonnes, Adeo a finalisé, en ce début d’année 2021, la cession de 100 % du capital de sa filiale à la société mayennaise.

Avec cette opération, Mirwault va poursuivre le développement de son pôle quincaillerie comme l’explique Vincent Vuillaumié, directeur général de Formusson, le pôle quincaillerie du groupe, et nouveau directeur général Dompro, dans un communiqué : « En lien avec les 110 adhérents du réseau [150 points de vente pour des ventes cumulées d’environ 450 M€ en 2020, Ndlr], nous nous sommes préparés ces derniers mois à la reprise de la centrale DomPro afin de consolider ses actifs et ses savoir-faire déjà en place, d’amplifier ses partenariats avec plus de 300 fournisseurs-partenaires, de renforcer notre palette d'outils marketing et de lancer, courant 2021, un projet digital innovant adapté à nos adhérents. Nous améliorerons également, dans les mois à venir, l'offre de notre plateforme logistique centrale afin de mieux répondre aux besoins des adhérents et de leurs clients dans une relation de proximité et d'expertise. »

Une plateforme en Mayenne

Pour rappel, Mirwault est entreprise familiale qui s’articule autour de deux branches distinctes : un pôle cheval, spécialisé dans la distribution d’articles pour l’équipement du monde professionnel du cheval ; et le pôle Formusson Distribution, spécialisé en quincaillerie d’agencement, d’ameublement et de bâtiment qui a réalisé un chiffre d'affaires de 50 M€. Ce dernier dispose d’une plate-forme à Ernée, où est installé son siège, à côté de Laval (Mayenne), où est stocké en permanence plus de 20 000 produits (livrables en 24 ou 48 heures) destinés aux grands comptes, PME industrielles, aux artisans, aux menuisiers, agenceurs, poseurs et autres cuisinistes.

Un tournant stratégique

La reprise de DomPro confirme le tournant stratégique pris par Mirwault en 2019. Formusson avait racheté des points de vente physiques: tout d’abord de Faille Industrie et Hubert Quincaillerie, deux entreprises centenaires implantées dans les Hauts-de France et disposant d’un entrepôt à la Chapelle Armentières, puis de Socoménal, une quincaillerie située à Eckbolsheim, à côté de Strasbourg.