DomPro : de nouveau en ordre de marche

Les 2 et 3 mars 2022, le groupement spécialisé dans les métiers du Quofi a tenu son 17e Forum des Pros à Laval. L’occasion pour Vincent Vuillaumié, directeur général de Formusson Distribution et de DomPro, de dresser un bilan de l’évènement et des quatorze premiers mois depuis la reprise de l’enseigne.