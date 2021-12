Dom-Metalux digitalise la commande de ses solutions de verrouillage

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer 100 % second œuvre Supprimer France Supprimer Digitalisation Supprimer Valider Valider

Afin de simplifier la gestion de l'activité de ses clients, Dom-Metalux lance la plateforme Dom eNet qui permet le passage et le suivi des commandes, ainsi que l'accès à de nombreuses informations et autres services.

Le spécialiste des solutions de verrouillage mécanique, électronique et industriel Dom-Metalux vient d'ouvrir la plateforme Dom eNet conçue pour simplifier la gestion des commandes et l'accès aux informations du fabricant. Après une inscription en ligne sur portail, le professionnel peut enregistrer rapidement une nouvelle commande à tout moment (24h/24 et 7j/7), consulter l’historique de toutes ses commandes (actuelles et passées), accéder au suivi des livraisons pour vérifier leur expédition, visualiser le document du transporteur, et consulter ses prix. Un accompagnement est assurée par une alerte en cas d'erreur de saisie ou d’oubli d’une information essentielle.

Cette plateforme comporte également une rubrique « Services » dans laquelle les partenaires peuvent, en un clic, demander leur plan d’organigramme à jour sous format Excel, télécharger de nombreux documents (brochures, tarif général...) ou encore suivre l’actualité de l’entreprise.