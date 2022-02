Entretien des ouvrages d'art : à la rescousse des vieilles pierres maçonnées

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Infrastructures Supprimer France Supprimer Recherche et développement Supprimer Maçonnerie Supprimer Patrimoine Supprimer Valider Valider

Le projet de recherche national Dolmen, qui regroupe déjà 47 partenaires, vise à offrir des outils et notamment une méthode commune de calcul des structures de génie civil en maçonnerie dès 2025. L’ambition est grande : préserver le patrimoine en place et rétablir cette technique constructive dans les mœurs.

Le patrimoine des ouvrages d’art en maçonnerie est considérable. « 60 % des ponts du réseau routier, soit 160 000 ouvrages, en font partie. Côté ferroviaire, ce ne sont pas moins de 18 000 ponts et 1500 tunnels du réseau SNCF, mais aussi 200 km de tunnels du réseau RATP qui sont concernés », pose Gérard Viossanges, ancien chef de service en charge de la gestion de patrimoine d’ouvrage d’art.

Le spécialiste alerte : « bien que robuste, ces structures anciennes vieillissent ! ». Leur préservation devient donc aujourd'hui un enjeu majeur, tant en termes de sécurité que d’optimisation des ressources environnementales et financières. Malheureusement, l'expertise en la matière s'est perdue depuis longtemps. En effet, la maçonnerie est une technique qui a été supplantée par la construction en béton dès les années 30. Résultat : les écoles d'ingénierie ont cessé de l'enseigner.

C’est pour ressusciter ce savoir qu’est né le projet de recherche national Dolmen. « Il vise à progresser dans la compréhension du comportement des constructions de génie civil (ponts, soutènements, quais, digues, barrages, tunnels, canaux, conduites, etc.) en pierre et brique pour assurer leur maintenance et à rétablir la maçonnerie dans le catalogue des techniques de construction contemporaines », explique Anne-Sophie Colas, ingénieure-chercheure à l’université Gustave Eiffel et directrice opérationnel du projet national (PN).

Mandaté par le ministère de la Transition écologique, administré par l'Institut pour la recherche appliquée et l'expérimentation en génie civil (Irex), le projet a été lancé en juillet 2021 pour une durée de 4 ans, avec un budget de 2,1 millions d’euros. Son consortium rassemble à ce jour 47 partenaires, dont une majorité de bureau d’études qui souhaitent apporter leur pierre à l’édifice.

