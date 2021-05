Divers aménagements pour accompagner le développement de l’usage du vélo à Antibes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Alpes-Maritimes Supprimer Aménagement Supprimer Valider Valider

La Ville d’Antibes aménage de nouveaux axes cyclables et un nouveau rond-point pour encourager la pratique du vélo sur son territoire.

La Ville d’Antibes et la Communauté d’agglomération Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes), en collaboration avec l’association « Choisir le vélo », se sont engagées dans l’aménagement de nouvelles pistes cyclables pour accompagner et sécuriser le développement de la pratique du vélo. Ainsi, un axe transversal qui longe le bord de mer a été réalisé. Il s’inscrit dans le cadre de la desserte du littoral entre Cannes et Nice.

L’aménagement d’un deuxième axe nord-sud est également en cours. Ce dernier sera davantage dédié à un usage domicile-travail en direction de Sophia Antipolis. Pour rappel, la première réalisation sur l’axe nord-sud porte sur une piste cyclable reliant les Semboules au bord de mer de Juan-les-Pins sur environ 4 km via le parc Exflora. En outre, un grand giratoire vient d’être créé au niveau de la Siesta dans le cadre des travaux de réaménagement de la route du bord de mer. Des travaux d’amélioration y ont été entrepris pour sécuriser la piste cyclable à double sens.