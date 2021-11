Divalto FIB accompagne ses clients sur un marché en pleine mutation

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Numérique Supprimer Les stratégies Supprimer Services aux négoces Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le monde des Fournitures Industrielles et du Bâtiment (FIB) connait de fortes mutations et doit se réinventer. En effet, la concurrence s’est accrue, renforcée par les grandes surfaces de bricolage et les pure players.

Par rachat successifs, certaines entreprises indépendantes du négoce augmentent le nombre de points de vente, ce qui implique une gestion plus complexe. Il leur faut étoffer l’offre produit pour rester compétitifs et donc homogénéiser les informations et cela passe par la digitalisation.



Divalto a développé la Solution Métier Divalto FIB afin d’aider ses clients à relever ce défi. Cette solution métier « full SaaS » assure le partage de toutes les données dans un même référentiel sans redondance : chaque point de vente, entrepôt, agence dispose ainsi de la même information. Cela permet de gérer des transferts de stocks, de générer des commandes et des factures entre agences, de proposer le click & collect ou de confier à un autre point de vente la livraison au client à son domicile ou dans le lieu de son choix. C’est d’autant plus fondamental pour les spécialistes de la quincaillerie ou de la visserie dont le nombre d’articles est considérable.



Achats et les approvisionnements



La Solution Métier Divalto FIB optimise l’ensemble des process liés aux achats. Par exemple, elle intègre directement les catalogues fournisseurs, et est compatible avec le format d’échange standardisé FAB-DIS, largement utilisé dans le métier. À partir des catalogues, la création d’article et l’intégration des tarifs d’achats sont grandement simplifiées et sécurisées. Et si un article n’est pas en vente, il peut être commandé directement en tant qu’éphémère grâce au catalogue fournisseur via une interface moderne et fluide.



Divalto FIB possède une puissante fonctionnalité intégrée capable de calculer les quantités nécessaires à réapprovisionner selon les prévisions de vente, l’historique de consommation et selon des règles d’optimisation choisis. L’acheteur n’a plus qu’à valider les propositions, avec ou sans modification.



Simplifier une offre complexe



La Solution Métier Divalto FIB intègre un référentiel article très riche pour gérer des familles complexes d’articles tels que la visserie (diamètre, longueur) ou l’EPI (taille, couleur). Le logiciel propose des produits complémentaires qui font gagner du temps. La vis trouve son écrou directement! Cela permet de fluidifier la vente d’une offre riche et complexe, typique de la quincaillerie. Divalto FIB va également mettre en avant des produits de substitution, produits à la coupe ou sécables. Ces fonctionnalités offrent une réelle valeur ajoutée à la vente. Ce n’est pas donc pas le hasard si le leader des composants pour l’ameublement et l’agencement a choisi Divalto pour l’accompagner dans son développement.

Un puissant algorithme tarifaire pour maintenir les marges



Le maintien des marges passe également par la gestion des tarifs de vente, en particulier dans le contexte actuel de hausse des prix des matières premières. Une simple manipulation permet de générer en masse des tarifs de vente à partir de tarifs d’achats pour répercuter rapidement les augmentations tarifaires des fournisseurs. L'algorithme est très puissant, et permet de définir des tarifs de vente selon la segmentation client, famille d’articles, fournisseur, chantier...



Un outil CRM exceptionnel



Unique sur le marché, la solution Métier Divalto FIB intègre un puissant outil CRM connecté au terrain dédié à la gestion de la relation client de A à Z. Ce CRM, l’un des plus complets du marché, permet aux commerciaux itinérants d’accéder aux informations clients, de prendre des commandes, de mener des opérations marketing…



Divalto, un éditeur français proche de ses clients



Divalto est un acteur majeur dans le domaine des solutions de gestion pour la fourniture industrielle et du bâtiment. De nombreux acteurs de référence ont choisi de faire confiance à Divalto et comptent parmi ses utilisateurs.



Pour plus d’informations sur la Solution Métier Divalto FIB : suivez ce lien



