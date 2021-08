Disparition de Michel Laclotte, artisan du Grand Louvre

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Culture Supprimer Ieoh Ming Peï Supprimer Musée Supprimer Paris Supprimer Valider Valider

L’historien de l’art, décédé le 10 août à l’âge de 91 ans, était à la tête du musée parisien lors des grands travaux lancés par François Mitterrand.

« Michel Laclotte s’est éteint le 10 août 2021, jour anniversaire de l’ouverture du musée du Louvre en 1793 sous la Révolution », communique l’établissement culturel parisien, dont il a été le directeur de 1987 à 1994. Cet historien de l’art, né en 1929 à Saint-Malo, a démarré sa carrière au Louvre en 1966, nommé par André Malraux comme conservateur en chef du département des Peintures. Un poste qu’il a occupé pendant 21 ans.

« Ceux qui ont eu la chance de travailler avec lui se souviennent de sa chaleur humaine, de son humour, et de cette capacité si rare de fédérer autour d’un projet, souligne le musée. Sans ces qualités humaines, il aurait été impossible de mener à bien le Grand Louvre. » Et son emblème : la pyramide de verre, imaginée par l’architecte Ieoh Ming Pei, défendue par Michel Laclotte face aux polémiques virulentes.



Le ministère de la Culture rend également hommage à « un ardent défenseur du projet de transformation de la gare d’Orsay en musée du XIXe siècle ». Il était chargé de la programmation muséographique et de l’enrichissement des collections du futur établissement, jusqu’à son ouverture en décembre 1986. Michel Laclotte a ensuite dirigé, de 1995 à 2000, la mission de préfiguration de l’Institut national d’histoire de l’art. En 2003, il a publié « Histoires de musées. Souvenirs d’un conservateur » aux Nouvelles éditions Scala.