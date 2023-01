Disparition de Maria Deroche

Fille de juriste, Maria Deroche suit ses études à la Faculté d’architecture et d’urbanisme de sa ville natale. Elle y côtoie les grands noms de l’école brutaliste brésilienne, Paulo Mendes da Rocha, João Batista Vilanova Artigas, etc. Diplômée en 1963, elle se rend en France.

Elle y travaillera dans l’atelier de Bernard Zehrfuss, agence qu’elle quittera pour rejoindre celle d’Andrault et Parat. Elle rencontre Jean Deroche, qu’elle épouse, puis devient salariée de la mythique AUA (Bagnolet) - co-fondée par Jean Perrottet et Jacques Allégret - de 1971 à 1977, année où elle est cooptée par l’agence et dans laquelle elle s’associera avec son mari.

Elle quittera l’AUA en 1985 pour s'installer avec lui au sein de l’Atelier d'urbanisme et d'architecture Jean et Maria Deroche.