Disparition de Jean-Louis Cohen, érudit d’architecture

L’annonce du décès de Jean-Louis Cohen, le 7 août dernier, âgé de 74 ans, a provoqué une onde de choc dans le monde de l’architecture.

Celle-ci s’est répandue en quelques heures de la France jusqu’à l’Australie, où l’Université de Sydney a déploré la disparition d’un « géant de la recherche en histoire de l’architecture et de l’urbanisme du XXe siècle ». Sa bibliographie, disponible sur le site web du Collège de France où il fut titulaire d’une chaire, en atteste. Elle frôle les 50 pages...

Jean-Louis Cohen écrivait dans toutes les langues qu’il parlait - français, allemand, anglais, italien, russe - et sous de multiples formes : monographies d’architectes (Le Corbusier, Frank Gehry, Mies van der Rohe), portraits de ville (New York, Los Angeles, Casablanca - avec Monique Eleb), catalogues d’expositions (« Des fortifs au périf », « Architecture en uniforme ; projeter et construire pour la Seconde Guerre mondiale ») et articles de périodiques. Un érudit, comme en témoignent celles et ceux qui lui rendent hommage depuis lundi sur les réseaux sociaux.

« J’aime partager mes connaissances »

Sa culture encyclopédique, Jean-Louis Cohen la diffusait dans les écoles d’architecture en France, mais aussi à l’étranger, notamment dans les universités américaines de Princeton, Harvard et Columbia. Lui-même était diplômé de l’Unité pédagogique d’architecture n°6 et de l’Ecole des hautes études en sciences sociales à Paris. « J’aime partager mes connaissances et je ne les garde pas pour moi, pour mes livres. Je suis curieux des autres », disait-il, dans une citation rapportée par le Centre canadien d’architecture où il était responsable du comité des programmes et des archives.

En France, Christine Leconte, présidente du Conseil national de l’ordre des architectes, a rappelé dans un tweet le « grand homme de combat et d’engagement » qu’il était quant à la sauvegarde du patrimoine moderne du XXe siècle. Il avait notamment fait entendre sa voix pour la préservation de deux sites menacés dans les Hauts-de-Seine : la cité-jardin de la Butte-Rouge à Châtenay-Malabry et la Maison du peuple à Clichy. Il considérait cette dernière comme un chef d’œuvre absolu.

La maquette de ce bâtiment est aujourd’hui exposée à la Cité de l’architecture et du patrimoine à Paris (XVIe), dont Jean-Louis Cohen avait eu la mission de préfiguration en 1997. Son projet, détaillé dans un rapport remis l’année suivante au ministère de la Culture, alors qu’il dirigeait l’Institut français d’architecture, était à l’image du personnage : d’envergure.