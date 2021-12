Disparition de Gérard Grandval

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Culture Supprimer Académie d'architecture Supprimer France Supprimer Valider Valider

Célèbre pour avoir conçu les cultissimes «choux» de Créteil (Val-de-Marne), l’architecte Gérard Granval s’est éteint à l’âge de 91 ans…

Architecte DPLG, ancien vice-président de l’Académie d’architecture, Grand prix de Rome, Gérard Grandval est décédé à l’âge de 91 ans le 2 décembre 2021. Né le 7 octobre 1930, il étudie aux Beaux-arts dans les ateliers d'Emmanuel Pontremoli et d'André Leconte. Diplômé en 1959, il remporte le Premier Grand Prix de Rome en 1961.

Il se fait remarquer dès son premier projet d’usine en 1958, mais c’est la création d’un projet de chalet de montagne, dit «chalet coquille» en 1965, ainsi que sa réponse au concours du Palais de l’air et de l’espace en 1966 qui incitera l’Office central interprofessionnel du logement (OCIL) à lui confier la commande du quartier du Palais dans la ville nouvelle de Créteil (Val-de-Marne), qui lui conférera une renommée mondiale.

Construites entre 1970 et 1974, ces onze tours d'habitations se singularisent par leurs vastes balcons en forme de pétale qui leur valent très rapidement le surnom de «choux». Parallèlement, proche du milieu de la mode, Gérard Grandval assurera la conception de l’usine et du siège social de Cacharel ainsi que l’ensemble des magasins de l'enseigne à travers le monde tout au long des années 1970 et 80.

Travailleur acharné, Gérard Grandval signera en 2014 Nice Park à Nice (Alpes-Maritimes), un ensemble de logements et, en 2021, un programme de bureaux/hôtels dans le quartier d’affaires de l'Arenas. Gérard Grandval était un membre titulaire et ancien vice-président de l'Académie d'architecture et chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres.