Disparition de Franck Hammoutène

L’architecte, né en 1954 à Alger, est décédé le 14 septembre dernier. Il avait reçu l'Equerre d'argent du Moniteur/AMC en 2006.

L’architecte était discret et talentueux. L’homme était affable et cultivé. Franck Hammoutène, né en 1954, est décédé le 14 septembre dernier des suites d'un accident vasculaire cérébral (AVC). On lui doit notamment l'aménagement du centre de conférences de la Grande Arche de La Défense(1989), l'aménagement du Musée instrumental du Conservatoire national supérieur de musique de Paris (CNSMP, Paris, 1996) ou l'église Notre-Dame de Pentecôte à La Défense (2001).

Membre - et ancien président - de l’Académie d’architecture, chevalier des Arts & des Lettres, il avait reçu le Prix de la Première oeuvre en 1986 pour le siège de l'entreprise Atya à Paris XVe. Il a été également lauréat de l'Equerre d'argent 2006, pour la réalisation de l'extension de l'Hôtel de Ville de Marseille, installée en lieu et place d'un ancien délaissé urbain entre Vieux-Port, Hôtel-Dieu et colline du Panier. Une opération glissée sous une vaste esplanade minérale en gradins.

Président de l’association Bétocib de 2010 à 2013, il a été le créateur du concours Trophée Béton Ecoles. Il avait participé à de nombreuses publications de l’association, dont le beau livre, Peaux de Béton, aux éditions Dunod.