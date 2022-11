Disparition d’Éric Wirth, conseiller national de l'Ordre des architectes

Le Conseil national de l’Ordre des architectes (Cnoa) a fait part, via un communiqué de presse, de sa «profonde tristesse» à l’annonce du décès d’Éric Wirth, «toujours bienveillant et à l'écoute des autres, […]. Généreux de son temps et de son énergie, il s'est investi sans compter pour la profession. L'institution était au cœur de son engagement et l'intérêt public».

Diplômé de l'Ecole nationale supérieure des arts et industries (Ensais) de Strasbourg en 1983, il commence sa carrière au Cern à Genève puis au service de l'aménagement du territoire des Iles-sous-le-vent en Polynésie française. Il crée son agence, en 1986, à Bordeaux, et réalise de nombreux projets quasi exclusivement en marchés publics.

En 2010, il est élu conseiller régional de l'Ordre des architectes d'Aquitaine, dont il devient, en 2013, le président. Il orchestre la fusion des Conseils régionaux de l'Ordre d'Aquitaine, du Limousin et de Poitou-Charentes dans la grande région Nouvelle-Aquitaine, en œuvrant pour que l'ensemble des territoires soit représenté au sein de l'Ordre et avec la volonté de conserver une présence ordinale dans les pôles régionaux de Limoges, Pau et Poitiers.

En 2017, il s'implique dans la constitution de la liste «Ensemble» pour l'élection au Cnoa. La totalité des membres de la liste est élue et Éric Wirth devient vice-président du Conseil national.

Depuis 2021, il était conseiller ordinal, en charge des questions internationales et membre du conseil de l'Union Internationale des Architectes (UIA).

«Nous n'oublierons pas sa générosité, sa loyauté et son humanité» relève encore le Cnoa.