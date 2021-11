Dinard : le chantier engagé sur le boulevard Féart entre dans sa deuxième phase

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Ille-et-Vilaine Supprimer Valider Valider

La deuxième phase des travaux menés sur le boulevard Féart démarrera d’ici mi-novembre. Elle s’étalera jusqu’en avril 2022.

À partir de mi-novembre 2021, le chantier reprendra sur le boulevard Féart, dans la commune de Dinard (Ille-et-Vilaine). Il s’agit ici de la deuxième phase des travaux engagés sur cette voie. Les aménagements porteront sur une portion d’une centaine de mètres, entre la mairie et la rue Henri-Maulion. Cette étape s’inscrit dans la continuité des travaux précédemment effectués, en 2018 et 2019. Le chantier consiste ainsi en la création de stationnements en pavés du roi équipés de bornes rechargeables, et la mise en place de candélabres plus bas et plus nombreux. Pour accentuer la végétation sur ce boulevard, des massifs d’arbustes et d’autres plantations couvrantes vont être aménagés.



Côté calendrier, l’opération prévoit dans un premier temps des travaux d’assainissement avec la mise en séparatif des réseaux d’eaux pluviales et usées, afin de diminuer les flux déversés en milieu naturel. Ces aménagements prendront fin d’ici le 15 décembre 2021. À compter de cette date, le chantier sera en pause, et ce, jusqu’au 15 janvier 2022, pour les fêtes de fin d’année. Une fois cette échéance écoulée, celui-ci pourra reprendre et portera sur des travaux de terrassement et d’effacement de réseau. S’y ajoutera la mise en place des structures de chaussée et du tapis définitif. Cette deuxième phase sera clôturée en avril 2022.