Digital : une formation concrète, courte et gratuite pour les artisans dans les négoces

Passer 4 heures chez son distributeur pour dénicher les outils numériques qui feront gagner du temps, c’est le pari de Smartisan, lancé par trois acteurs du numérique et du BTP.

« En utilisant Zalendo ou Netflix à titre personnel, les artisans sont plus digitalisés qu’ils ne le croient ! Nous proposons simplement de les mettre face à cette réalité de leur quotidien pour les pousser à avoir la même appétence au niveau professionnel». Dans le cadre de France Num, programme public de transformation numérique destiné aux TPE/PME, trois professionnels du bâtiment proposent, depuis ce mois de juin, des sessions destinées « à faire gagner une demi journée par semaine » aux artisans du secteur.

Sous la dénomination Smartisan, trois experts du BTP ont ainsi répondu à un appel à projets : Pierre Boumard, responsable d’une agence de communication spécialisée dans le secteur du bâtiment, Ara Shahnazaryan, à la tête d’un cabinet de conseil en stratégie sur la transformation numérique et Diana Gonzalez, dirigeante d’un club axé autour des innovations digitales dans la construction. Leur point de départ est né d’un simple constat : « Nous constatons que les artisans, trop atomisés pour être démarchés par les éditeurs de solutions numériques, ont pris beaucoup de retard », explique Ara Shahnazaryan. Dans ce contexte, l’idée est de trouver, avec les artisans, les solutions numériques les mieux adaptées à leurs besoins ( gestion administrative comme les devis, facturer et achats ; pilotage des chantiers tels planning des interventions ; effort sur l’empreinte carbone à travers la gestion des déchets et des stocks). « Il s’agit de leur montrer que les solutions existent, ajoute Diana Gonzalez. Il n’est pas nécessaire de créer un nouveau format pour chaque facturation et des outils sont à leur disposition pour gagner du temps ».

Session gratuite chez son négoce

Lancé à partir du mois de juin et jusqu’à fin 2023, Smartisan est un programme de 150 sessions qui, au total, accueilleront 1 500 personnes : « La clé d’entrée est le distributeur, précise Pierre Boumard. Pour s’inscrire à une session, les artisans peuvent, soit contacter directement leur négoce, soit se rendre sur le site, soit s’inscrire, pour les plus aguerris, sur le site de FranceNum. Les sessions de formations (de 10 artisans au maximum) sont physiques, durent 4 h (matin, déjeuner ou fin de journée) portent sur des sujets digitaux et se tiendront sur le site des distributeurs ». Il est à noter que la Fédération des distributeurs de matériaux de construction (FMDC) et la Fédération nationale de la décoration (FND) soutiennent le projet Smartisan.

En quoi consiste une session, gratuite à la fois pour l’artisan (sous condition de deux ans d’existence et 15 000 € de CA) et le négoce ? Elle s’organise en trois étapes. La première porte sur un diagnostic et une sensibilisation concrète autour de la question suivante : comment répondre à des tâches chronophages ? La seconde est une première prise en main à travers les démonstrations personnalisées des solutions logicielles recommandées. La troisième étape invite à l’usage des outils avec des abonnements gratuits pour démarrer sans stress. Comme le souligne Diana Gonzalez, « les offres existent, mais nous allons plus loin. Nous avons sélectionné en amont des éditeurs, formés à nos méthodes de travail, afin qu’il s’adressent réellement aux artisans. Enfin, nous accompagnons ces derniers afin qu’ils puissent tester gratuitement les solutions digitales. Il est hors de question qu’ils dépensent de l’argent inutilement ! Et on ne lâche pas les artisans après la session ! ». Le « petit plus » prend en effet la forme d’un suivi, plusieurs mois après la session : « Nous revenons vers chaque artisan pour savoir s’il est satisfait, quitte à reprendre le diagnostic, indique Ara Shahnazaryan. Il ne s’agit pas juste de le sensibiliser. D’une certaine manière, nous avons une obligation de moyens ». Pour gagner une demi-journée de travail par semaine, le jeu en vaut la chandelle.