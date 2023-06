Dieter Maes, nouveau directeur général de Renson Outdoor

Le 26 juin 2023, Dieter Maes (44 ans) prendra la direction générale de Renson Outdoor. Il succéde à Dieter Heyman, qui a contribué à la renommée de la plus récente des business units de Renson pendant 10 ans. L’expérience de Dieter Maes en matière de développement d’entreprises à l’échelle internationale coïncide parfaitement avec l’ambition de Renson Outdoor de poursuivre sa croissance mondiale.

Un homme de dialogue

Dieter Maes peut en effet se prévaloir de plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du marketing international, des ventes et du développement commercial auprès d’entreprises telles que Verstraete IML et Multi-Color Corporation. « Je crois fermement en la valeur ajoutée d’une équipe solide, avec la bonne combinaison de personnes et de talents », explique Dieter Maes. « En unissant nos forces et en tirant le meilleur parti de l’expertise de chacun, nous obtiendrons les meilleurs résultats. Les talents ne manquent vraiment pas chez Renson (…) La marque se distingue par sa qualité, son design et sa durabilité. Avec nos partenaires, nous caressons déjà d’ambitieux projets en vue d’offrir un service encore meilleur à nos clients. Grâce à un dialogue continu et en innovant ensemble, nous entendons rester l’un des leaders du marché de l’outdoor living. »

Dieter Heyman se dit confiant quant à son successeur : « Je suis persuadé que Dieter est parfaitement apte à assurer la continuité de notre département Outdoor et à donner un nouvel élan à nos ambitions internationales ».

Poursuivre la croissance à l’International

Chez Renson, on est déjà fermement convaincus de l’approche pragmatique de Dieter Maes et de ses capacités à poursuivre la croissance de Renson Outdoor à l’échelle internationale, même sur un marché en pleine mutation et de plus en plus complexe. Ainsi, Paul Renson, CEO de Renson Group : « Dieter Maes est un homme d’expérience capable de continuer à propager l’ADN innovant de Renson à l’échelle internationale. L’intérêt pour la vie en plein air n’a cessé de croître depuis la création de notre département 0utdoor living en 2009. Les projets, bâtiments et espaces publics sont de plus en plus axés sur le bien-être et la santé, et la nature y joue un rôle prépondérant. En tant que fabricant, nous misons sur cette tendance. Cette réactivité ouvre de nouvelles perspectives et opportunités dans le monde entier. C’est au tour de Dieter de continuer à repérer les dernières tendances et à miser sur celles-ci avec toute l’équipe Outdoor. »

Valoriser les éléments naturels

Le PDG de Renson n’oublie pas non plus de rendre hommag au partant, Dieter Heyman, et de saluer son rôle dans le développement de la marque. « Grâce à ses efforts et à sa passion, Renson est aujourd’hui une référence en matière de qualité et de design dans le domaine de l’aménagement extérieur. C’est en partie grâce à lui que nous avons pu développer nos activités de pionnier de la vie en plein air. Je suis très impatient d’assister à la future réussite de cette tendance. »

« Creating healthy spaces », Créateur d'espaces sains, reste la ligne de conduite et la mission de Renson. Pionnière dans le domaine de la ventilation, de la protection solaire et de l’outdoor living, l’entreprise familiale ne jure que par les éléments naturels tels que la lumière et l’air qui, utilisés intelligemment, constituent la base d’un environnement de vie et de travail sain et confortable pour tous, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Un solide réseau de distribution dans le monde

En investissant particulièrement dans l’innovation, la communication et l’internationalisation, Renson se prépare à l’avenir, avec toujours en ligne de mire un climat intérieur sain et confortable, et des conditions de vie extérieures agréables dans les maisons, appartements, bureaux, écoles et établissements de soins. L’entreprise met l’accent sur des concepts globaux intégrés, durables et esthétiques, qui font la part belle aux économies d’énergie, à l’acoustique et au design.

Bien que fortement ancrée localement, Renson étend également sa vision de plus en plus à l’international, comme en témoigne le solide réseau de distribution qui s’étend désormais jusqu’aux États-Unis, au Moyen-Orient, en Asie et même en Australie. Renson renforce ainsi son ambition de passer d’une position d’entreprise belge à celle d’acteur mondial dans le domaine de la ventilation, de la protection solaire et de l’outdoor living. Renson emploie 1 600 personnes dans le monde et réalise un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros.