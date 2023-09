Diébédo Francis Kéré, distingué par le Præmium Imperiale

© The Japan Art Association / The Sankei Shimbun

Joli doublé pour Diébédo Francis Kéré ! Premier architecte africain à être récompensé par le Prix Pritzker en 2022, celui-ci est distingué cette année, et pour sa 34e édition, par le Præmium Imperiale de la Japan Art Association. Né en 1965 à Gando, au Burkina Faso, Diébédo Francis Kéré quitte son village natal dès l’âge de 7 ans pour fréquenter l’école d’une ville voisine. Boursier, il se forme à la menuiserie en Allemagne puis, en 1995, à l’université technique de Berlin, où il obtiendra en 2004 son diplôme d’architecte.

Il reçoit le Prix Aga Khan d’architecture cette même année pour son école primaire de Gando (2001), une distinction qui servira de catalyseur à la création de son agence, Kéré Architecture, à Berlin. Mêlant des éléments d’artisanat traditionnel africain à une écriture architecturale contemporaine, Diébédo Francis Kéré a construit notamment au Danemark, en Allemagne, en Italie, en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis. L’heureux lauréat de la catégorie «architecture» est, par ailleurs, professeur à l’université technique de Munich depuis 2017. Il a reçu le BSI Swiss Architectural Award en 2010, la médaille d’architecture de la fondation Thomas-Jefferson en 2021 et le prix Pritzker en 2022.

Dans les autres catégories du Præmium Imperiale, ont été distingués cette année : Vija Celmins (États-Unis), pour la peinture ; Olafur Eliasson (Danemark, Islande), pour la sculpture ; Wynton Marsalis (États-Unis), pour la musique ; et Robert Wilson (États-Unis) pour le théâtre et cinéma. Le prix d’encouragement pour les jeunes artistes a été attribué au Harlem School of Arts (New York) et au Rural Studio (Alabama).

Créé en 1988 par la Japan Art Association, le Præmium Imperiale permet, à l'instar du prix Nobel pour les sciences, de faire reconnaître l’importance de l’art contemporain dans le monde. Chaque lauréat recevra une dotation de 15 millions de yens (environ 96 000 euros), un diplôme et une médaille. La cérémonie de remise des prix aura lieu à Tokyo, le 18 octobre prochain, par le prince Hitachi, oncle de l’empereur Naruhito et parrain d’honneur de la Japan Art Association.

