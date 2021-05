Devoir de conseil : « Il faut formaliser, mais avec pragmatisme... »

Responsabilités et assurances

Régulièrement, la jurisprudence élargit le devoir de conseil des architectes. Faudrait-il codifier cette obligation pour contrer son extension illimitée ? Cyrille Charbonneau, avocat associé au sein du cabinet Aedes Juris et professeur à l’ICH Paris, partage sa vision et livre ses conseils pour mieux appréhender et encadrer cette notion.