Déviation Fos-Salon : décision ministérielle dans trois mois

Le 31 mars à Istres, dans les Bouches-du-Rhône, la Commission nationale du débat public a remis à l’Etat le bilan et le compte-rendu de cinq mois de concertation sur le projet de liaison routière de 27 km entre Fos-sur-Mer et Salon-de-Provence, à l’ouest de la métropole Aix-Marseille-Provence. Elle a mis en avant le refus du « tout routier » et l’envie de la poursuite d’une concertation. L’Etat a trois mois pour analyser les recommandations de la CNDP avant une décision ministérielle qui donnera la marche à suivre.