Déviation de Saint-Béat-Lez: mise en service à partir de 2024

Les travaux nécessaires à la création de la déviation de Saint-Béat-Lez devraient s’étaler jusqu’en 2024.

Comme annoncé par la préfecture de la Haute-Garonne, les préparatifs du projet de contournement de Saint-Béat-Lez ont repris début novembre. Des opérations de débroussaillage et de déboisement du massif forestier sont notamment effectuées pour dégager les emprises du futur chantier. Selon le calendrier établi, la réalisation de la déviation ne commencera qu’à l’été 2022. Le programme inclut des travaux de terrassement et d’assainissement. Six ouvrages d’art seront également construits, notamment un pont, des ouvrages de décharge hydraulique et des murs de soutènement. À cela s’ajouteront 3,4 kilomètres de chaussée.

Devant être mise en service en 2024, la nouvelle route permettra aux automobilistes de contourner la ville de Saint-Béat-Lez en rejoignant la RN 125 en direction de l’Espagne. Rappelons que des infrastructures ont déjà été créées auparavant (le pont d’Arlos en 2016 et le tunnel de Saint-Béat-Lez en 2018). Elles ne seront utilisées véritablement qu’une fois le nouveau tracé finalisé, en 2024.